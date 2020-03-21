ErtuÄŸrul ErdoÄŸan: Liglerin ertelenmesi doÄŸru

Galatasaray DoÄŸa Sigorta BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ ErtuÄŸrul ErdoÄŸan, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmesinin doÄŸru bir karar olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koronavirÃ¼sÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± derinden etkilediÄŸini belirterek, en bÃ¼yÃ¼k beklentisinin toplum olarak sÃ¼reci en kÄ±sa sÃ¼rede atlatmak olduÄŸunu kaydetti.

Liglerin ne zaman ve hangi koÅŸullarda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErtuÄŸrul ErdoÄŸan, "TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen bir salgÄ±n sÃ¶z konusu. Bundan dolayÄ± liglerin ertelenmesini doÄŸru buluyorum. Bu konuda karar veren GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ve federasyonlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Åžu anda salgÄ±nÄ±n ne kadar sÃ¼receÄŸiyle ilgili net bir bilgi, ne yÃ¶ne gideceÄŸiyle ilgili ise bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼ yok. Åžu anda bir belirsizlik sÃ¶z konusu." diye konuÅŸtu.

VatandaÅŸlara evlerinde kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n tecrÃ¼beli baÅŸantrenÃ¶rÃ¼, ÅŸÃ¶yle devam etti: "Oyuncular ÅŸu anda evlerinde. "Evde kal" diye bir kampanya da baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Sporculara evlerde yapmalarÄ± iÃ§in bir program vereceÄŸiz. YabancÄ± oyunculardan geri dÃ¶nmek isteyenler var. DÃ¶ndÃ¼kleri takdirde ligler baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda yeniden Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼p dÃ¶nemeyeceklerini bilmiyoruz. Daha Ã¶nce karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir durum sÃ¶z konusu. Åžu anda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tek ÅŸey insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Bu sÃ¼reci evlerde geÃ§irip bir an Ã¶nce salgÄ±nÄ± atlatarak normal hayatÄ±mÄ±za dÃ¶nmek, en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz. Daha sonra sporu konuÅŸabiliriz. En bÃ¼yÃ¼k dileÄŸimiz, toplumumuzun hem mental hem de fiziksel olarak bu kÃ¶tÃ¼ sÃ¼reci atlatmasÄ±."

ErtuÄŸrul ErdoÄŸan, Litvanya'daki gibi liglerin mevcut haliyle tescil edilme ihtimaliyle ilgili ise, "Elbette itiraz edecekler ve hak verecekler olacak. Konu benim aÃ§Ä±mdan bu deÄŸil. Galatasaray takÄ±mÄ± olarak ligde bulunduÄŸumuz konum ortada ama bizim iÃ§in Ã¶nemli olan spor deÄŸil insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Federasyon yetkililerinin birÃ§ok senaryo Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 4 haftayÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek Ã¼lkedeki kimsenin yapamayacaÄŸÄ± bir ÅŸey. Buradaki en temel konu insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Bunun farkÄ±na varmamÄ±z lazÄ±m. Yoksa ÅŸampiyonun kim olduÄŸunu bu ortamda tartÄ±ÅŸÄ±yorsak bence baÅŸka bir boyuttayÄ±z. Benim bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±m bu deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

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