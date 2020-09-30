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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Ertuğrul Ersoy, Fransa'da el üstüne tutuluyor!
30.09.2020 - 10:45 |

Ertuğrul Ersoy, Fransa'da el üstüne tutuluyor!

Fransa Lig 2 ekiplerinden Le Havre’da forma giyen milli futbolcumuz Ertuğrul Ersoy, Nancy maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine toplarken, Teknik Direktör Paul Le Guen’in de takdirini kazandı.

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Fransız teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada Ertuğrul’un performansından övgü ile söz etti. Le Guen “Ertuğrul cezası nedeniyle sezona istediği gibi başlayamadı ancak çok kaliteli bir futbolcu. Savunmada Pier ile uyumundan da oldukça memnunum. Birlikte oynadıkça her maç daha iyi bir uyum yakalıyorlar. Sezon başından bu yana Ertuğrul’un gösterdiği olumlu gelişim beni mutlu ediyor.” dedi.

Ertuğrul Ersoy Fransa 2. liginin 5. haftasında Nancy deplasmanında 1-0 kazandıkları maçta 90 dakika sahada kalırken, gösterdiği performansla takımını adeta galibiyete taşıdı.

Ertuğrul maçtaki rakamları ile de dikkat çekti. Nancy maçının tamamında sahada kalan temsilcimiz 50 pasta 42 kez doğru adresi bularak yüzde 92 pas isabeti oranı yakaladı. Ertuğrul girdiği 7 ikili mücadelen de galip ayrılırken 3 hava topunda da başarılı müdahelede bulunarak defansif aksiyonlarda tam not aldı.

Zirvedeki Niort takımı ile arasında 2 puan bulunan Le Havre 5 haftada topladığı 9 puanla 7. sırada bulunuyor.

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Ertuğrul Ersoy, Fransada el üstüne tutuluyor

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