Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ertuğrul Sağlam: Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz
19.10.2020 - 14:05 | | İHA

Ertuğrul Sağlam: Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon başından beri yaşanan sıkıntılar nedeniyle her maç 5-6 oyuncunun değiştiğini ve antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamadıklarını söyledi.

Ertuğrul Sağlam: Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz
ABONE OL

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, geride kalan 5 haftada 8 puan topladı. Korona virüse yakalanan futbolcuları ve sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle her maça farklı bir kadroyla çıkan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, performanslarının yükselmesi için istikrar ve beraber oynama alışkanlıklarının artması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından hedefe daha emin adımlarda gidecek bir takım olacaklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“Şöyle bir sıkıntımız var: Maalesef 2 maç üst üste aynı kadroyla oynayamamanın, her maçta 4-5 tane oyuncu değiştirmenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbolda devamlılık, istikrar, beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef 1 hafta oynuyoruz, ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu sıkıntıda bizim tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamaya engel oluyor. Bu süreci de yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erdiği bir süreç olur. Biz aynı 11 ile bırakın maça çıkmayı antrenman bile yapamıyoruz. Bu sıkıntıları en kısa sürede atlatıp, daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine daha emin adımlarla giden bir takım olacağız inşallah.”

Samsunspor’da son yapılan testlerle birlikte Yalçın Kılıç'ta da korona virüse rastlanmasının ardından sezon başından beri Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplamda 11’e yükseldi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Henüz ilk maçında...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Pelkas golünü attı, Yunanistan sallandı

Ertuğrul Sağlam: Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz

Kevin de Bruyne'nin Santiago Bernabéu'da Galibiyeti Getiren Penaltısı

Okan Buruk, Leipzig öncesi konuştu: 3 isim olmayacak
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız
    Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız
  2. Son dakika - Kayserispor, Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığını açıkladı!
    Son dakika - Kayserispor, Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığını açıkladı!
  3. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı bu sezon daha heyecanlı geçecek
    Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı bu sezon daha heyecanlı geçecek
  4. Fenerbahçe'den son 5 sezonun en iyi başlangıcı
    Fenerbahçe'den son 5 sezonun en iyi başlangıcı
  5. Son dakika - Leipzig, Başakşehir maçına alınacak taraftar sayısını açıkladı
    Son dakika - Leipzig, Başakşehir maçına alınacak taraftar sayısını açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Perde İstanbul'da kapanacak! Şampiyonlar Ligi başlıyor...

Perde İstanbul'da kapanacak! Şampiyonlar Ligi başlıyor...

Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

Galatasaray Lig'in formda ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor! Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Lig'in formda ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor! Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Kral!

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Kral!

Sıradaki Haber