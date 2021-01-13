Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ertuğrul Sağlam: Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz
13.01.2021 - 15:46 | | SAMSUN (İHA) -

Ertuğrul Sağlam: Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Önümüze çıkacak her engeli birer birer ortadan kaldıracağız. Allah'ın izni ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıp, istediğimiz ve hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.

Ertuğrul Sağlam: Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz
ABONE OL

İkinci yarı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren takımımızda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ertuğrul Sağlam, takım olarak çok önemli bir döneme girdiklerini ve başarıya giden yolda tüm kentin birlik olmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni transferlerin de takıma katıldığını belirten Ertuğrul Sağlam, “Hepimizin hayali olan Süper Lig hedefimize ulaşmak için ikinci devrenin antrenmanlarına başladık. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Birkaç gün içerisinde Tomane’nin de aramıza katılacak. Önceki gün itibariyle Brice Dja Djedje ve Gökhan Karadeniz’in de antrenmanlara başladı. Devre arası kampı tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu da hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Bunları yaparken diğer taraftan da transfer çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Şehirdeki herkesin şampiyonluk için kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Şunu herkes bilsin ki özellikle şehir takımı olup da bir başarı üretmek istiyorsanız, belirlediğiniz hedeflere sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız, şehrin içerisindeki tüm dinamiklerin bu işe gönül vermiş olması ve bu işe destek veriyor olması gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi Samsun bir futbol şehri. Geçmişiyle futbola dair sahip olduğu değerlerle futbol kültürüne sahip önemli şehirlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla şehrimizdeki ‘Samsunluyum ve Samsunsporluyum’ diyen herkesi bu hedef doğrultusunda takımının yanında olması ve destek vermesi hepimizin beklentisi. Yöneticisi, futbolcusu ve taraftarıyla hep beraber hareket edip, iyi günde de kötü günde de birbirimize destek olmamız lazım. Başarı ancak oluşturacağımız üst düzey sinerji ile gelebilir. Samsunspor'un geçmişine baktığımızda, ne zaman bir bütün olduysak başarı elde ettik. Samsunspor için çok önemli bir döneme giriyoruz. İnşallah Samsun kenti olarak birlikteliği sağlarsak, belirlediğimiz her hedefe önümüze çıkacak her engeli rahatlıkla aşarak yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Halkımız şunu bilsin ki biz hedefimize inançlı şekilde yürüyeceğiz. Önümüze çıkacak her engeli birer birer ortadan kaldıracağız. Allah'ın izni ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıp, istediğimiz ve hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Sağlam: Hayal ettiğimiz Süper Lige yükseleceğiz

Bir zamanlar Barcelona! 

    ?rel=0
    Tahir Karapınar, Skorer'e açıklamıştı | Fenerbahçe sözleşme imzaladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Anadolu Efes, Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı
      Anadolu Efes, Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı
    2. Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcuları zirvede
      Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcuları zirvede
    3. Trabzon, Antalya hazırlıklarını sürdürdü
      Trabzon, Antalya hazırlıklarını sürdürdü
    4. 'Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz'
      'Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz'
    5. Fenerbahçe'den 2.5 yıllık imza...
      Fenerbahçe'den 2.5 yıllık imza...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor-Gaziantep FK (CANLI)

    Konyaspor-Gaziantep FK (CANLI)

    Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönüyor!

    Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a geri dönüyor!

    Fenerbahçe Beko, Dzanan Musa'yı transfer ediyor!

    Fenerbahçe Beko, Dzanan Musa'yı transfer ediyor!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet