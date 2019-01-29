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29.01.2019 - 02:30 |

Eryaman Stadı kapılarını açtı

Ankaragücü'nün yeni evi Eryaman Stadı, Aytemiz Alanyaspor maçıyla futbolseverlerin hizmetine girdi.

Eryaman Stadı kapılarını açtı
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Ankara’da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanya maçıyla başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi. UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stat 62 bin 255 metrekarelik alana kuruldu. Zemini ısıtmalı olarak yapılan ve hibrit çim kullanılan stat, 22 bin taraftara ev sahipliği yapacak.

Ankaragücü, Başkent’te 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı’nda buluştu. Sarı-lacivertli takımın taraftarları da kendilerine ayrılan kale arkası, maraton tribünlerini doldurarak takımlarına destek verdi.

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) el ele verdiği kampanya dolayısıyla Ankaragücü sahaya “Türkiye İhracatla Yükselecek” pankartıyla çıktı.

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