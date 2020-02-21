Erzurumspor, Bursaspor karşısında "3 puandan fazlasını" istiyor

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecekleri maçta almak istedikleri galibiyetin liderlik yarışında önemli olacağını söyledi.

İki takımın da iyi hazırlandığını ifade eden Sözeri, "Bursaspor maçını taraftarımızın önünde kazandığımız takdirde hem ikili averajı büyük ihtimalle alacağız hem de 3 puan fark atmış olacağız. Bu, iyi bir avantaj olacak. Ligin sonuna çok var ama bu maçı kazanmamız halinde daha fazlası olacak." diye konuştu.

"Ümit Öztürk gerçekten tecrübeli bir hakem"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MYK) maç için hakem Ümit Öztürk'ü atamasının isabetli bir karar olduğunu belirten Sözeri, hakemin iyi analizler yaparak objektif bir maç yöneteceğine inandığını aktardı.

Sözeri, şunları kaydetti:

"Ümit Öztürk, gerçekten tecrübeli bir hakem. Süper Lig'deki en iyi hakemlerden biri, bunu samimiyetle söylüyorum. Biz rakiplerimizi nasıl analiz ediyorsak hakemlerin de oyuncu ve takımları iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Öztürk'ün de iyi analiz yaparak objektif şekilde maçı yöneteceğinden kuşkum yok çünkü Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi olmadığı için çok hassas. Altay maçında VAR olsaydı yediğimiz ikinci gol ofsayt gerekçesiyle iptal olacaktı ama maalesef böyle şeyler oluyor. Hakem zor bir maç yönetecek ve asla hakemlik bir durumun olacağını düşünmüyorum."

"Sahamızda oynamak bizim için avantaj olacak"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'un büyük camia ve taraftara sahip olduğunu vurgulayan Sözeri, iki takımın da hedefinin Süper Lig olduğunu dile getirdi.

Sözeri, şöyle devam etti:

"Bursaspor, Erzurumspor gibi büyük bir camia ve büyük bir taraftarı var. Geçen sene iki takım da küme düştü ve onların da hedefi Süper Lig'e yükselmek. Onların bir trendi var ama bizim de 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik gibi güzel bir performansımız var. Bursaspor maçı final değil ama önemli bir karşılaşma ve bence 3 puandan daha fazlası olacak. Sahamızda oynamak bizim için avantaj olacak ve bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımızın stadı dolduracağını düşünüyorum çünkü taraftar gücü hem oyuncuların motivasyonu hem de güzel sonuç alma açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor."

"Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız"

Kentteki soğuk hava şartlarının futbolcuları zaman zaman zorladığını anlatan Sözeri, bunun bir bahane olmadığını, her şeye rağmen iyi futbol oynamaya çalıştıklarını aktardı.

Sözeri, şunları kaydetti:

"Bazen 'Saha şartları Erzurumspor'a avantaj' diye söyleniyor. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz ki bunu geçen hafta Adanaspor maçında gösterdik. Güzel zeminde organizasyonlar yaptık. Zaman zaman burada buzlu zeminlerde olduğumuz zaman açıkçası biz de etkileniyoruz ama biz iyi futbol oynamaya, bu şartlara ayak uydurmaya çalışan bir takımız. En büyük hedefimiz; karda, yağmurda, çamurda her türlü şartta bu maçı kazanmak."

Ligde Hatayspor'un lider durumda olduğunu hatırlatan Sözeri, "Hatayspor'un çok büyük avantajı vardı, onu biraz eritti. Hatayspor'un alacağı sonuca göre liderlik şansı var ama açıkçası işin sonunda ilk ikide olmak isterim. İkinci yarı maçları hep zorluyor. Bu hafta lider olmasak da son hafta ilk ikide olalım, onu istiyorum." diye konuştu.

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