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03.10.2020 - 15:57 |

Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-0

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı.

Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-0
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Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti. Mücadele boyunca iki takım arasa da başarılı olamadı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan mücadeleden taraflar birer puanla ayrıldı. Öte yandan maçın 90+1. dakikasında elektrik kesilse de hakem Ümit Öztürk futbolcuların görüşünü alıp maçı devam ettirdi.

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 7. puanını hanesine yazdırırken, Rize temsilcisi 2. puanını kazandı.

Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-0

 

Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-0

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