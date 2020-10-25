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25.10.2020 - 07:00 |

Erzurumspor - Galatasaray maçına VAR damga vurdu!

Süper Lig'de Galatasaray, Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederken VAR kararları çok konuşuldu.

Erzurumspor - Galatasaray maçına VAR damga vurdu!
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Arslanboğa onayıyla golü verdi
Maçın ilk yarısında yine Video Asistan Hakem (VAR) konuşuldu. Galatasaray’ın Emre Kılınç ile bulduğu ilk gol, VAR tarafından incelendi. Golün öncesinde, ev sahibi Erzurum’un lehine bir faul olduğu düşünülüyordu. Ancak VAR’da bulunan Suat Arslanboğa, hakem Arda Kardeşler’e golün temiz olduğunu belirtince, Kardeşler orta noktayı gösterdi.

Uyarı gelince penaltıyı gördü
Erzurum’un bulduğu beraberlik golünde de VAR etkili oldu. Marcao’nun yaptığı hareket konusunda hakem Arda Kardeşler faul kararı vermedi. Ancak VAR, hakemi uyararak izlemesi gerektiğini kulaklıktan söyledi. Bunun üzerine ekran başına giden Kardeşler, faul ve penaltı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine Novikovas, penaltıdan eşitliği getirdi.

Erzurumspor - Galatasaray maçına VAR damga vurdu

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