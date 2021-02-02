Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ön liberonun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Rahman Buğra Çağıran Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zakarya Bergdich ve Yaw Ackah'ı kadrosuna kattı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk yarısında Yukatel Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki sol bek Bergdich'in yanı sıra yine ilk devre Hes Kablo Kayserispor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ackah'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Zakarya Bergdich ile Yaw Ackah Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.