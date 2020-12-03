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03.12.2020 - 12:29 | | ERZURUM (AA)

Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.

Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.

Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

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