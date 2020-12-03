Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.

Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.