Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den sonra takımın başına getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk idmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas organizasyonu ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak günü tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Malatya'ya hareket edecek.