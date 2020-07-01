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Haberler1.Lig Haberleri Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
01.07.2020 - 19:53 | | Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-

Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu

TFF 1'inci Lig'de zirveyi ilgilendiren zorlu Adana Demirspor maçına çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u taraftarları yalnız bırakmadı.

Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
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Pandemi tedbirleri sebebiyle maça gidemeyen Mavikapı, Dadaşkar ve Erzurumsporlular taraftar grupları, saat 20.00'de başlayacak maç için kulüp tesislerinden stadyuma gidecek olan takım otobüsünün önünde meşale yakıp, marşlar söyledi. Mavi-Beyazlı futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüse kulüp tesislerinden Kazım Karabekir Stadyumu'na kadar eşlik eden taraftarlar, 6 bine yakın meşale yaktı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolda sağlı sollu duran taraftarlar meşale ve havai fişek gösterisi yaptı. 

Erzurumspora taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden BB. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, "İnşallah güzel bir maç olacak. Maçtan sonra futbolun güzelliklerini konuşacağız. Temenni ediyorum ki kazanacağımız bir maç olacak. Şehrimiz için önemli bir galibiyet olacak. Erzurumspor'un geleceği için önemli bir maç, inşallah kazanırız" diye konuştu.

Mavi-beyaz bayraklarla takımlarına destek veren taraftarlar, "Şampiyon Erzurum' tezahüratıyla yeri göğü inletti. Taraftarlardan Erdel Alan, "Gümbür gümbür geliyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayacağız. Demiri tavında döveceğiz" dedi. 
Bu arada taraftarlar, takımı uğurlama sırasında pandemi kurallarını da unutmadı. 

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