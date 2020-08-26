Erzurumspor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif...

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Erzurum temsilcisinin kadrosuna yeni kattığı futbolculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklanmıştı.