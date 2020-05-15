Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Erzurumspor'da Ibrahim Sehic'den koronavirüs iddialarına yanıt!
15.05.2020 - 17:09 |

Erzurumspor'da Ibrahim Sehic'den koronavirüs iddialarına yanıt!

Erzurumspor kalecisi Ibrahim Sehic, koronavirüs açıklamasında bulundu. Tecrübeli kaleci çıkan haberler sonrası koronavirüse yakalananlar içerisinde kendisinin bulunmadığını ifade etti.

Erzurumspor'da Ibrahim Sehic'den koronavirüs iddialarına yanıt!
ABONE OL

Erzurumspor kalecisi Ibrahim Sehic, kulüpte koronavirüse yakalananlar içerisinde kendisinin bulunmadığını açıkladı. Facebook hesabından bir açıklama yapan Boşnak kaleci "Coronavirüs mü? Bu bir yalan, ben iyiyim" ifadelerini, gülmekten gözlerinden yaş gelen emoji eşliğinde paylaştı.

Detaylar birazdan...

Erzurumsporda Ibrahim Sehicden koronavirüs iddialarına yanıt

Erzurumsporda Ibrahim Sehicden koronavirüs iddialarına yanıt

2018-19 Eredivisie Şampiyonu Ajax!

    Graham Potter: ''Futbol oynamaya devam etmek istiyoruz''
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaştı! 'Sağlığın şakası olmaz!'

    Caner Erkin, korona virüs test sonucunu paylaştı! 'Sağlığın şakası olmaz!'

    Burak Kızılhan: Korona virüs testim pozitif

    Burak Kızılhan: Korona virüs testim pozitif

    Volkan Ballı: 'Lig kesinleştiği anda toplu halde çalışmalara başlayacağız'

    Volkan Ballı: 'Lig kesinleştiği anda toplu halde çalışmalara başlayacağız'

    2021'deki olimpiyatlar öncekiler gibi olmayabilir

    2021'deki olimpiyatlar öncekiler gibi olmayabilir

    Sıradaki Haber