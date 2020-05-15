Erzurumspor'da Ibrahim Sehic'den koronavirüs iddialarına yanıt!

Erzurumspor kalecisi Ibrahim Sehic, kulüpte koronavirüse yakalananlar içerisinde kendisinin bulunmadığını açıkladı. Facebook hesabından bir açıklama yapan Boşnak kaleci "Coronavirüs mü? Bu bir yalan, ben iyiyim" ifadelerini, gülmekten gözlerinden yaş gelen emoji eşliğinde paylaştı.

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