Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Erzurumspor'dan açıklama! Bütün testler negatif..
18.05.2020 - 21:50 | | DHA

Erzurumspor'dan açıklama! Bütün testler negatif..

Erzurumspor yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalanan 11 personelin testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Açıklamada "13 Mayıs‘taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor'dan açıklama! Bütün testler negatif..
ABONE OL

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Kulübü, 13 Mayıs'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan 11 kişinin tamamının, 5 günlük tedavi sonrası hastalıktan kurtulduğunu, son yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. karantina süreçlerinin devam edileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Mayıstaki COVID-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün ikinci testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. 13 Mayısta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. İlerleyen süreçte konuyla ilgili yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Erzurumspordan açıklama Bütün testler negatif..

AS Monaco 2016-17 Sezonunu Şampiyon Tamamlıyor

 

Abdurrahim Albayrak:"Beklenen ve programlanan bir ameliyattı"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak

Son dakika | Kulüpler Birliği toplantı tarihini açıkladı!

Son dakika | Kulüpler Birliği toplantı tarihini açıkladı!

Kenan Sofuoğlu'nun hayatı belgesel oldu

Kenan Sofuoğlu'nun hayatı belgesel oldu

Sıradaki Haber