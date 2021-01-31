Erzurumspor'dan Joao Pereira bombası!

Sporting Lizbon'dan Ocak 2017'de ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutan Joao Pereira, kaptanlığa kadar yükseldiği Bordo Mavililer'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak ülkesi Portekiz'den gündem yaratan bir iddia geldi.

Noticias ao Minuto adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde deneyimli sağ bekin Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Erzurumspor'dan transfer teklifi aldığını yazdı. Adı son günlerde Göztepe ile anılan 36 yaşındaki savunmacının önümüzdeki saatler içerisinde yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bonservisi elinde olan Pereira, daha önce Benfica, Gil Vicente, Braga, Valencia ve Hannover 96'da da forma giymişti.