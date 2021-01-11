Delihasan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2 Temmuz 2018'de baÅŸlayanÂ kota mÃ¼sabakalarÄ±nda hedeflerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

2021 yÄ±lÄ± iÃ§in ana hedeflerinin 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±Â anlatan Delihasan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda yapÄ±lacak kota mÃ¼sabakalarÄ±nda sekizÂ kategorinin tamamÄ±nda olimpiyat vizesi almayÄ± hedefliyoruz. Karate branÅŸÄ± olarakÂ olimpiyatlarda hedefimiz rengi ne olursa olsun Ã¼lkemize madalya kazandÄ±rmak.Â TÃ¼rkiye'de dÃ¼nya ve Avrupa ÅžampiyonalarÄ±'nda takÄ±m halinde kadÄ±nlar ve erkeklerdeÂ ÅŸampiyon olabilen tek branÅŸ karate. Bu baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± Tokyo OlimpiyatÂ OyunlarÄ±'nda taÃ§landÄ±rmak istiyoruz." diye konuÅŸtu.

"2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±ndaki organizasyonlarda baÅŸarÄ± geleneÄŸimiziÂ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k"

Delihasan, dÃ¼nya karatesindeki TÃ¼rkiye gerÃ§eÄŸini artÄ±k herkesin kabulÂ ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Avrupa'dan GÃ¼ney Amerikaâ€™ya birÃ§ok Ã¼lke milliÂ takÄ±mÄ±mÄ±zla ortak kamp yapmak istiyor. Ukrayna ile geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Antalyaâ€™da birÂ kamp gerÃ§ekleÅŸtirdik. DiÄŸer talepleri salgÄ±n nedeniyle erteliyoruz. AntrenÃ¶r veÂ sporcularÄ±mÄ±zÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim ve seminerlerin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgiÂ gÃ¶rmesi de TÃ¼rk karatesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok sevindirici." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± ilk gÃ¼nden bu yana her zaman sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirÂ baÅŸarÄ±yÄ± hedeflediklerini vurgulayan Delihasan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"2019 yÄ±lÄ±nÄ± dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda ilk sÄ±rada tamamlayan TÃ¼rk karatesiÂ 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±nda dÃ¼zenlenen organizasyonlarda da baÅŸarÄ± geleneÄŸiniÂ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk organizasyonu olan ve Tokyo 2020 iÃ§in kota puanÄ± verenÂ Karate 1 A Serisi'nin Santiago etabÄ±nda milli karatecilerimiz, dÃ¶rt altÄ±n, Ã¼Ã§Â gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve beÅŸ bronz madalya kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. Milli takÄ±mÄ±mÄ±z yine 24-26 OcakÂ tarihlerinde Fransaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yapÄ±lan Karate 1 Premier Lig'in ilkÂ ayaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¶rt altÄ±n, bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve iki bronz madalya ile bitirdi."

"MayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda on-line kata turnuvasÄ± yaparak bir ilkiÂ gerÃ§ekleÅŸtirdik"

Esat Delihasan, karatede sezonun en Ã¶nemli organizasyonlarÄ±ndan olanÂ Ãœmit, GenÃ§ ve 21 YaÅŸ AltÄ± Avrupa Karate ÅžampiyonasÄ±'nda organizasyonun en Ã§okÂ madalya kazanan Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu ÅŸampiyonaya 54 Ã¼lkeden bin 157 sporcunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â anÄ±msatan Delihasan, "7-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda Macaristanâ€™Ä±n baÅŸkentiÂ BudapeÅŸteâ€™de dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada milli takÄ±mÄ±mÄ±z, altÄ± altÄ±n, Ã¼Ã§ gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve altÄ±Â bronz madalya kazandÄ±. Bu ÅŸampiyonada hem genel klasmanda ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±k, hemÂ de organizasyonun en Ã§ok madalya kazanan Ã¼lkesi olduk." deÄŸerlendirmesindeÂ bulundu.

TÃ¼rk sporunun en aktif federasyonlardan birisi olduklarÄ±nÄ± vurgulayanÂ Delihasan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"MayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda on-line kata turnuvasÄ± yaparak bir ilkiÂ gerÃ§ekleÅŸtirdik. ArdÄ±ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±ndaÂ dÃ¼nya karatesinin normalleÅŸme dÃ¶nemindeki ilk turnuvasÄ± olan TÃ¼rkiye KataÂ ÅžampiyonasÄ±'nÄ± dÃ¼zenledik. Bu organizasyon nedeniyle DÃ¼nya Karate Federasyonu,Â 'baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±' sÃ¶zleriyle TÃ¼rk karatesinin bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiniÂ resmi web sitesinden duyurdu. TÃ¼rkiye Karate Federasyonu, 27-30 AÄŸustosÂ tarihlerinde de Sakarya'da dÃ¼zenlediÄŸi TÃ¼rkiye KulÃ¼pler Karate ÅžampiyonasÄ± ileÂ bir kez daha tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek oldu. "