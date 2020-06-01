Eski Amerikan futbolcusu Chris Beaty, ABD'deki olaylarda hayatını kaybetti!

38 yaşındaki emekli Amerikan Futbolu oyuncusu Chris Beaty, Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde çıkan olaylarda vurularak hayatını kaybetti.

Daha önce NCAA takımlarından Indiana Hoosiers forması giyen Beaty, Afro-Amerikan kökenli George Floyd'un polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi sonrası çıkan kitlesel eylemlere katıldı.

Hafta sonu yaşadığı şehir olan Indianapolis'teki gösterilere katılan Chris Beaty, vücuduna isabet eden iki kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Beaty'i yaralayan kurşunların kimden geldiği bilinmezken; Indianapolis polisinin yaptığı açıklamada olayın araştırılacağı belirtildi.

Beaty, eski takım arkadaşı Sherman Flucas tarafından; "Her zaman pozitif bakışlı, ailesi ve arkadaşlarına yardım etmeyi seven birisiydi." olarak tanımlandı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Eric Gordon da üniversite yıllarından tanıdığı arkadaşı için; üzüntüsünü paylaştı.

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