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HaberlerFenerbahçe Haberleri Eski Beşiktaş ve Fenerbahçeli yıldız Cappie Pondexter kayboldu!
08.10.2020 - 21:52 |

Eski Beşiktaş ve Fenerbahçeli yıldız Cappie Pondexter kayboldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski basketbolcusu Cappie Pondexter'ın ülkesinde kayıp olduğu ortaya çıktı.

Eski Beşiktaş ve Fenerbahçeli yıldız Cappie Pondexter kayboldu!
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski basketbolcusu Cappie Pondexter'ın ülkesinde kayıp olduğu ortaya çıktı.

ABD Basını, Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin soruşturma başlattığını yazdı.

WNBA yıldızı Pondexter'ın telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı.

Eski Beşiktaş ve Fenerbahçeli yıldız Cappie Pondexter kayboldu

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