Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan başkanlığa aday

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ta 2003-2006 yılları arasında forma giyen Ahmed Hassan, Mısır’da gündeme giren isimlerden oldu.

Gençlerbirliği, Denizlispor ve Kocaelispor’da da oynayan Ahmed Hassan, ülkesinde futbol federasyonu başkanlığına aday oldu.

Mısır basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki Ahmed Hassan’ın resmen adaylığını duyurduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili konuşan Mısır’ın unutulmaz ismi, “Adaylığı istiyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Mısır futboluna fayda sağlayacak bir ekip kurmak istiyorum” dedi.