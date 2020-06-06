06.06.2020 - 15:15 | | Ä°STANBUL (AA) -
Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Vagner Love, Corinthians'tan ayrÄ±ldÄ±
Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen golcÃ¼Â futbolcu Vagner Love takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.Â
Corinthians KulÃ¼bÃ¼, Ocak 2019'da kadroya katÄ±lan 35 yaÅŸÄ±ndakiÂ BrezilyalÄ± futbolcu Vagner Love'Ä±n bu yÄ±l sonu bitecek sÃ¶zleÅŸmesininÂ feshedildiÄŸini duyurdu.
TecrÃ¼beli forvetin bir kulÃ¼pten gelen transfer teklifini kabul ettiÄŸiÂ iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmayla yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kariyerinde Corinthians'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKAÂ Moskova, Shandong Luneng gibi takÄ±mlarda oynayan Love, TÃ¼rkiye'de Alanyaspor veÂBeÅŸiktaÅŸ formalarÄ± da giymiÅŸti.
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