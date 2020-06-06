Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Vagner Love, Corinthians'tan ayrÄ±ldÄ±
06.06.2020 - 15:15 | | Ä°STANBUL (AA) -

Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Vagner Love, Corinthians'tan ayrÄ±ldÄ±

Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen golcÃ¼Â  futbolcu Vagner Love takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.Â

ABONE OL

Corinthians KulÃ¼bÃ¼, Ocak 2019'da kadroya katÄ±lan 35 yaÅŸÄ±ndakiÂ  BrezilyalÄ± futbolcu Vagner Love'Ä±n bu yÄ±l sonu bitecek sÃ¶zleÅŸmesininÂ  feshedildiÄŸini duyurdu.

TecrÃ¼beli forvetin bir kulÃ¼pten gelen transfer teklifini kabul ettiÄŸiÂ  iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmayla yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kariyerinde Corinthians'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKAÂ  Moskova, Shandong Luneng gibi takÄ±mlarda oynayan Love, TÃ¼rkiye'de Alanyaspor veÂBeÅŸiktaÅŸ formalarÄ± da giymiÅŸti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Transferde yÄ±lÄ±n sürprizi! Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n takÄ±mÄ±ndan Süper Lig'e...

Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Vagner Love, Corinthianstan ayrÄ±ldÄ±

Â 

Â Â 

Â 

Sivasspor'un hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda Mert Hakan YandaÅŸ fÄ±rtÄ±nasÄ±...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Vagner Love, Corinthians'tan ayrÄ±ldÄ±
    Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Vagner Love, Corinthians'tan ayrÄ±ldÄ±
  2. Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çÄ±ktÄ±
    Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çÄ±ktÄ±
  3. BeÅŸiktaÅŸ'ta Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak
    BeÅŸiktaÅŸ'ta Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak
  4. Göztepe taraftarÄ± formalarÄ±yla tribünde olacak
    Göztepe taraftarÄ± formalarÄ±yla tribünde olacak
  5. Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor
    Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

YÄ±lmaz Vural: Son düdüÄŸe kadar devam

YÄ±lmaz Vural: Son dÃ¼dÃ¼ÄŸe kadar devam

Sahaya giren Youtuberâ€™un 3 yÄ±l hapsi isteniyor!

Sahaya giren Youtuberâ€™un 3 yÄ±l hapsi isteniyor!

Trabzonspor hedeflerini deÄŸiÅŸtirmeyecek

Trabzonspor hedeflerini deÄŸiÅŸtirmeyecek

Juventus, Marash Kumbulla'yÄ± transfer etti!

Juventus, Marash Kumbulla'yÄ± transfer etti!

SÄ±radaki Haber