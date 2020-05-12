‘Eski düzene çabuk döneriz’

ERKAN AYRAÇ

Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği gümüş madalya ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milli sporcu Ahmet Önder, hem olimpiyatların ertelenmesini hem de yeni hedeflerini MİLLİYET’e değerlendirdi.



Dünya şampiyonasındaki başarınız bir anda okları size çevirdi. Hazırlıklar salgında nasıl gidiyor?

Şu anda belirsiz bir dönemden geçiyoruz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları ertelendi. Böyle bir ortamda elimizden geldiğince sıkı şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bunu hem fiziksel hem de mental olarak söyleyebilirim ki mental sağlamlık sanırım daha ön plana çıkıyor.



‘Ailem var’

Koronavirüs sporcuların korkulu rüyası oldu. Sen de idmanlarını evde mi yapıyorsun?

Büyük bir tehdit ile karşı karşıyayız. Bakanlığımızın koyduğu kurallara uymaya çalışıyorum. Kişisel mesafeye dikkat ediyorum. Mutlaka temel ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmamız gerekiyor. İşlerimizi halledip hemen eve dönüyoruz. Düşünmem gereken bir ailem var. Hastalığı ailesine bulaştıran kişi olmayı kim ister... Ve sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere evde elimden geldiğince idman yapmaya vücudumu hazır tutmaya çalışıyorum.



Peki evdeki idmanlarla formunu koruyabileceğini düşünüyor musun?

Bu süreçte biraz formdan düşülebilir hatta herkes birazcık kilo da alabilir. Sorun mu? Hayır. Virüs kapmamaktan daha öncelikli bir düşüncemiz yok şu an hayatımızda. Evdeki idman salondaki idmanın yerini tutmaz ama endişelenecek bir şey yok. Bugünler geçecek ve her şey normale döndüğünde eskisinden daha hırslı ve arzulu olarak çalışmaya devam edeceğiz. Böylece eski düzenimize çabuk döneriz.

Yurtdışındaki organizasyonlar iptal olmasaydı o ülkelere gitmek sende tedirginlik yaratır mıydı?

Kesinlikle yaratırdı. Devamlı etrafınızda gezen ama göremediğiniz bir tehlike var. Havaalanları binlerce insanın gelip geçtiği yerler. Konakladığınız oteller, girip çıktığınız müsabaka salonları... Bunun psikolojisiyle başa çıkmak çok zor olurdu.

‘Kürsüye çıkabilirim’



Daha çok gençsin. Bu olimpiyatları bir tecrübe olarak mı görüyorsun, yoksa kürsüye çıkacağını düşünüyor musun?

Kürsüye çıkacağımı düşünüyorum, hissediyorum. Kürsüde kendimi hayal ediyorum. Madalya ile birlikte gelen bir tecrübe olsun çok istiyorum.

‘Liderlik etmeyi her zaman severim’

Sizinle beraber cimnastik daha fazla konuşulmaya başlandı. Bunun öncüsü olmak neler hissettiriyor?

-Bu özel bir duygu. Kariyerimin ilerleyiş şekli karakterimle de örtüşüyor. Ben normal hayatta da arkadaş çevremde olsun aile içinde olsun bir şeylere liderlik etmeyi, hareketi başlatmayı severim. Öyle olunca daha rahat ediyorum yani. Bir yere seyahat planı yapılacaksa benim orada bir şeyler söylemem gerekli örneğin. Spor hayatımda da bu karakterimi yansıtıyor olmak beni motivasyon olarak yukarılara çıkarıyor. Ülkemin spordaki enerjisini ve tutkusuna yön vermek, onu beslemek onu zenginleştirmek en büyük hedeflerimden.

‘Planlarımızı yeniden yaparız’



Olimpiyatların ertelenmesi size avantaj sağlar mı?

-Olimpiyatların ertelenmesine hiçbir sporcu ah vah etmez. Yarışmacı olarak düşünürsek; hesaplarımızı ve çalışmalarımızı hep belirli bir tarihe kilitlenerek yaptık. Planlarınızın bozulması hayatın her alanında bir sarsıntı yaratır. Önemli olan bu sarsıntıdan çabuk kurtulmak ve yeni plana çabuk uyum sağlamak. Erteleme avantaj sağlar diyemeyiz çünkü biz hazırlığımızı tarihe göre yapıyorduk. Dezavantaj sağlar da diyemeyiz çünkü yeni planımızı oturtur ve yeni tarihe göre çalışırız.