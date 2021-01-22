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22.01.2021 - 16:43 |

Eski F1 şampiyonu Button, Williams takımına danışmanlık yapacak

2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, 2021 sezonundan itibaren Williams takımının başdanışmanı olacak.

Eski F1 şampiyonu Button, Williams takımına danışmanlık yapacak
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Bir şampiyonluk ve 15 yarış birinciliği kazandığı F1 kariyerini 2016 sezonu bitiminde noktalayan Büyük Britanyalı pilot, 2000 yılında şampiyonaya adım attığı takım olan Williams'a, farklı bir görevle geri döndü. 

Takımdan yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sözleşme imzalayan 41 yaşındaki Button, başdanışmanlık görevine getirildi. Button'ın, bu yıl Sky Sports kanalındaki yorumculuk görevini de sürdüreceği belirtildi.

1977'de Frank Williams tarafından kurulan takım, geçen sezon ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.  

Eski F1 şampiyonu Button, Williams takımına danışmanlık yapacak

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