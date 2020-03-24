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24.03.2020 - 09:51 |

Eski Fenerbahçeli Can Arat'tan Terim paylaşımı!

Eski Fenerbahçeli Can Arat, corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yayımladığı mesaj ile acil şifalar diledi.

Eski Fenerbahçeli Can Arat'tan Terim paylaşımı!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen milli takıma Fatih Terim'in çağırdı eski futbolcu Can Arat, dün gece corona virüse yakalandığını açıklayan Terim için bir mesaj yayımladı.

Can Arat sosyal medya hesabından; 'Fenerbahçeli olmama rağmen beni renk gözetmeksizin milli takıma aldın. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator.' sözlerini paylaştı.

Eski Fenerbahçeli Can Arattan Terim paylaşımı

 

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