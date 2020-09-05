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05.09.2020 - 00:44 |

Eski Fenerbahçeli Fernandao, Bahia'dan ayrÄ±ldÄ±!

FenerbahÃ§e'nin eski golcÃ¼sÃ¼ Fernandao, formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Brezilya Serie A Ligi ekiplerindenÂ Bahia'dan ayrÄ±ldÄ±.

Eski Fenerbahçeli Fernandao, Bahia'dan ayrÄ±ldÄ±!
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Brezilya Serie A Ligi ekiplerindenÂBahia, Fernandao ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KulÃ¼p sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Bahia, Fernandao ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.

Konyaspor ile ismi anÄ±lan 33 yaÅŸÄ±ndaki forvet; geÃ§en sezon forma giydiÄŸi 9 karÅŸÄ±laÅŸmada 3 gol kaydetti.Â 

BrezilyalÄ± oyuncu daha Ã¶nce FenerbahÃ§e formasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 104 maÃ§ta 50 gol, 3 asist ve Bursaspor formasÄ±yla 67 maÃ§ta, 38 gol ve 12 asist ile oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Eski FenerbahÃ§eli Fernandao, Bahiadan ayrÄ±ldÄ±

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