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06.06.2020 - 11:36 | | Fanatik

Eski Fenerbahçeli Kuyt, 22 yıllık eşinden boşandı!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Kuyt 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandı.

Eski Fenerbahçeli Kuyt, 22 yıllık eşinden boşandı!
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'Duracell' lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli oyuncu Dirk Kuyt, 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandı. Gertrude'den 4 çocuğu bulunan Kuyt'ın bu kararı Hollanda'da sürpriz olarak karşılandı.

2016-2017 sezonunda futbolu Feyenord'da bırakan Kuyt aynı takımda bu sezon U19 takımını çalıştırıyordu. Fenerbahçe'de 3 senede 130 maça çıkan Dirk Kuyt, 37 gol ve 28 asistlik performans sergilemişti.

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