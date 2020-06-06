06.06.2020 - 11:36 | | Fanatik
Eski Fenerbahçeli Kuyt, 22 yıllık eşinden boşandı!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Kuyt 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandı.
'Duracell' lakabıyla bilinen eski Fenerbahçeli oyuncu Dirk Kuyt, 22 yıllık eşi Gertrude'den boşandı. Gertrude'den 4 çocuğu bulunan Kuyt'ın bu kararı Hollanda'da sürpriz olarak karşılandı.
2016-2017 sezonunda futbolu Feyenord'da bırakan Kuyt aynı takımda bu sezon U19 takımını çalıştırıyordu. Fenerbahçe'de 3 senede 130 maça çıkan Dirk Kuyt, 37 gol ve 28 asistlik performans sergilemişti.