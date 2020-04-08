Eski Fenerbahçeli Radomir Antic'in vasiyeti belli oldu

İspanya'da hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic'in vasiyeti belli oldu.

Sırbistan'ın Vecernje novosti gazetesinin haberinde, Antic'in aileden isteği üzerine Madrid'de krematoryumda yakılacak naaşına ait küllerinin, sonrasında memleketi Uzice'deki ebedi istirahatgahına nakledileceği bildirildi.

Corona salgını şartları nedeniyle şu aşamada cenaze töreni gerçekleştirilemezken, şartların elverdiği bir zamanda naaş, ülkesi Sırbistan'a nakledilecek. Antic ailesi bunu yaz aylarında gerçekleştirmeyi düşünürken, yine uygun olması durumunda cenaze törenini de bu dönemde ülkede yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 1997-98 sezonunda top koşturan Antic, teknik adamlığı döneminde Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımları çalıştırmıştı. Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yaptıktan sonra son olarak Çin'de çalışmıştı.