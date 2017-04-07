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07.04.2017 - 12:33 |

Eski Fenerbahçeli'ye New York polisinden 4 milyon dolar

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Thabo Sefolosha, New York şehrine açtığı davadan 4 milyon dolar karşılığında vazgeçti.

Eski Fenerbahçeli'ye New York polisinden 4 milyon dolar
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Sefolosha, 2015'te NBA'de Atlanta forması giyerken bir bar çıkışında New York polisinin müdahelesiyle karşılaşmış ve bacağı kırılınca play-off'ları kaçırmıştı. 2011'de NBA'deki lokavt sırasında Fenerbahçe ile sadece Euroleague maçları için anlaşan ve 7 karşılaşmaya çıkan Thabe Sefolosha, New York'ta 2015'te yaşadığı olay nedeniyle 4 milyon dolar tazminat aldı.

NBA'e döndükten sonra üç sezon Oklahoma'da oynayan Sefolosha, 2014 yazında Atlanta'ya geçmişti. Bu takımda oynarken Nisan 2015'te bir gece kulübünün çıkışında polisin müdahalesi sonucu bacağı kırılan İsviçreli oyuncu, play-off'ları kaçırmıştı.

Olay sırasında, 5 polis memurunun üzerine çullandığı Sefolosha, hakkındaki suçlamalardan aklandıktan sonra New York Polis Departmanı ve New York şehri aleyhine tazminat davası gündeme gelmişti. Ancak New York polisi 4 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul edince taraflar uzlaştı ve Sefolosha davadan vazgeçti. (Ntvspor)

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