Eski FIFA BaÅŸkanÄ± Blatter hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

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FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ZÃ¼rih kentinde 2016 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lan mÃ¼ze binasÄ±nÄ±n restorasyonu iÃ§in birliÄŸin 140 milyon Ä°sviÃ§re frangÄ± harcadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Blatter dÃ¶neminde yapÄ±lan kira anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi, FIFA'nÄ±n 2045 yÄ±lÄ±na kadar 360 milyon Ä°sviÃ§re frangÄ± daha Ã¶deyeceÄŸi ve projenin maliyetinin 500 milyon Ä°sviÃ§re frangÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Projedeki maliyetler hakkÄ±nda denetim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, "Bu denetim, yetkili makamlarca soruÅŸturulmasÄ± gereken ve suÃ§ unsuru oluÅŸturabilecek ÅŸÃ¼pheli durumlar ile yÃ¶netim hatalarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

MÃ¼ze binasÄ± iÃ§in yapÄ±lan anlaÅŸmada dahli bulunan Blatter ve diÄŸer isimler hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu bildirildi.Â

Eski FIFA BaÅŸkanÄ± Blatter, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle 8 yÄ±l futboldan men edilmiÅŸ, cezasÄ± daha sonra 6 yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°sviÃ§re'nin ZÃ¼rih kentinde 3 bin metrekarelik bir alanda kurulan FIFA DÃ¼nya Futbol MÃ¼zesi'nde aralarÄ±nda dÃ¼nya kupalarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 1000'den fazla eser sergileniyor.

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