Eski futbolcu Kevin Phillips'in eşi cinayete teşebbüsten tutuklandı!

Bir dönem Premier Lig'de forma giyen eski futbolcu Kevin Phillips'in eşi Julie Phillips, 20 yaşında bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. 49 yaşındaki Julie Phillips'in Cumartesi günü geç saatlerde iki yataklı teraslı bir evde bir grup çocuğu ziyaret etmek için karantina kurallarını ihlal ettiği ifade edildi.

The Sun'a göre, 20 yaşındaki Aigars Lipentis sağlık görevlileri tarafından Lichfield, Staffordshire'daki mülkte kritik bir durumda bulundu. Dört çocuk annesi Julie Phillips'in de aynı mekanda olduğu polis tarafından tespit edildi.

Julie Phillips ve Kevin Phillips çiftinin en büyük kızlarının bıçaklanan kişiler tarafından tanındığı ortaya çıktı. Julie, Daily Maily'e yaptığı açıklamada soruşturmanın bir parçası olarak iki gece tutulduğunu ancak suçun tanığı olduğunu belirtti ve herhangi bir suçlamada bulunmadığını doğruladı.

Julie Phillips tutuklanması ile ilgili, "Evet, tutuklandım ama serbest bırakıldım. Ben sadece bir tanıktım." dedi. Julie Phillips'in eşi eski futbolcu Kevin Phillips de olayla ilgili açıklamada bulundu. Kevin Phillips, "Julie olaya tanık oldu ve ücretsiz olarak serbest bırakıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi, çok travma geçirdi. Ama cinayet işlediği söylemleri tamamen saçmalıktan ibaret." ifadelerini kullandı.

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