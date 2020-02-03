Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Eski Galatasaraylı Berk İsmail tutulmuyor! 6 maçta 7 gol...
03.02.2020 - 12:25 | | Fanatik

Eski Galatasaraylı Berk İsmail tutulmuyor! 6 maçta 7 gol...

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Berk İsmail Ünsal takımını sırtlamaya devam ediyor. Son 6 maçta 7 gol atan golcü futbolcu toplamda gol sayısını 11'e çıkardı.

Eski Galatasaraylı Berk İsmail tutulmuyor! 6 maçta 7 gol...

Sakaryaspor forması giyen eski Galatasaraylı Berk İsmail Ünsal, takımının galibiyetlerinde başrolü oynuyor. Tatangaların son kazandığı Tuzlaspor maçında Berk İsmail 2 gol atarak mücadeleye damga vurdu.

Son 6 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu toplamda gol sayısını 11'e çıkardı. Berk İsmail Tuzlaspor maçında attığı röveşata golüyle büyük alkış toplamıştı.

Geçen sezon da Sakaryaspor forması giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu 24 maçta 15 gol atmış takımı TFF 2. Lig play off finalinde elenmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray-Kayserispor maçının ardından spor yazarlarının görüşleri...

 

Eski Galatasaraylı Berk İsmail tutulmuyor 6 maçta 7 gol...

 

 

 

 

Madrid derbisinde kazanan Zidane'ın ekibi oldu! Real Madrid 1-0 Atletico Madrid
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Kapı: Önceliğim Galatasaray

Mustafa Kapı: Önceliğim Galatasaray

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Avustralya Açık'ta Djokovic'in bileği bükülmüyor

Avustralya Açık'ta Djokovic'in bileği bükülmüyor

Süper Lig'de kritik 3 hafta!

Süper Lig'de kritik 3 hafta!

Sıradaki Haber