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15.04.2020 - 13:37 | | Sporx

Eski Galatasaraylı de Boer'dan ilginç corona sözleri!

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve halihazırda MLS ekibi Atlanta United'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Frank de Boer, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Test sonucunun negatif çıktığını söyleyen de Boer, "Ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum." dedi.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank De Boer corona virüsü (Covid-19) ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.

Hollanda gazetesi AD'ye konuşan Frank De Boer, "Corona virüsü testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum." sözleriyle şaşırttı.

MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank De Boer, kulüp yöneticilerinden bir kişinin kendisini iyi hissetmemesi sebebiyle takım halinde test yaptırdıklarını ve testinin negatif çıktığını belirtti.

De Boer ülkesi Hollanda'da sezonun başlamasını iple çektiğini söylerken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" sözlerini sarf etti.

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Eski Galatasaraylı de Boerdan ilginç corona sözleri

 

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