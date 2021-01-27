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27.01.2021 - 07:49 |

Eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu

Yunanistan ekibi Aris, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Kostas Mitroglou'nu transfer ettiğini duyurdu.

Eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu
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Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou’nu renklerine bağladı. Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Olympique Marsilya’nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda’nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

Eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou, Arise transfer oldu

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