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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Eski Galatasaraylı Nagatomo'ya olay sözler!
22.12.2020 - 12:04 | | Sporx

Eski Galatasaraylı Nagatomo'ya olay sözler!

Sezon başında Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olan Yuto Nagatomo, performansıyla büyük eleştiri alıyor. Nagatomo'nun hem savunma hem hücum anlamında takıma büyük zarar verdiği ifade edilmekte.

Eski Galatasaraylı Nagatomo'ya olay sözler!
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Galatasaray'ın eski oyuncularından Yuto Nagatomo, yaz aylarında Sarı-Kırmızılılar ile biten sözleşmesinin ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olmuştu. Marsilya'daki performansı ise kısa süre içerisinde büyük tepki çekti

Jordan Amavi'nin yedeği olarak kadroya katılan Nagatomo, Amavi'nin sakat olduğu maçta Reims karşısında forma giyerken performansıyla güven vermedi.

La Provence'tan Jean-Claude Leblois, onun takıma yarar sağlamaktan öte yük olduğunu dile getirdi. İşte Nagatomo'ya ilişkin yaptığı flaş değerlendirmeler:

"Galatasaray'da geçirdiği iki sezonun ardından serbest kaldı. Çok fazla oynamadığı için karşı sahada çok az risk alıyor. Orta sahayı geçtiğini görmek bile bir olay. Diğer sorun ise defansif anlamda. Genellikle rakip takımlar onun tarafını hedef alıyorlar. Mathieu Cafaro, adeta başını döndürdü ama Reims bu konuda bir istisna değildi"

Eski Galatasaraylı Nagatomoya olay sözler

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