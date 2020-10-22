"Eski günlere döneceğiz"

Trabzonspor’un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi soruları yanıtladı.



Yeni bir takım kurduklarını hatırlatan Çakır, “Yeni gelen oyuncular var. Kaliteli olduklarına ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçen sezon her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorduk. Bu sene de öyle olacaktır” diye konuştu.



Uğurcan, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe maçları camia için önemli. Bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarıyoruz. Gerçek oyunumuzu, potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan bir galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz.”



Kendisinin performansıyla ilgili olarak yöneltilen soruya ise milli kaleci, “Tabii ki ben eksik yanlarımı biliyorum. Ama takımın performansı düşünce bana da yansıyor. İnşallah takımla birlikte iyi bir uyum sağlayıp eski günlerimize eski performansımıza döneriz” cevabını verdi.

Bordo-mavili file bekçisi tartışmaların hedefi olan teknik direktör Eddie Newton ile ilgili olarak ise “Eddie hoca çok iyi bir insan. Taktik bilgisi çok yüksek. Benimle sürekli konuşuyor ve bunları aktarıyor. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, çünkü bu yönetimin kararı. Biz saha içine odaklıyız. Dediğim gibi yeni bir takımız adaptasyon süreci sancılı geçiyor. En kısa zamanda toparlayıp Trabzonspor’u özlenen günlerine döndüreceğiz” dedi.