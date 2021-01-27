Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti
27.01.2021 - 13:42 |

Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti

Türkiye şampiyonlukları bulunan eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam'ın, 75 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti
ABONE OL

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1963 ve 1965'te iki kez 200 metrede Türkiye şampiyonu olan ve dört defa kürsüye çıkan eski milli atletin vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Aktif sporculuk hayatından sonra spor akademisinde eğitim vererek Türk sporuna hizmet ettiği belirtilen Sağlam'ın cenazesinin yarın Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti

Aboubakar'dan Hulk yorumu | 'Eğer gelirse...'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Rize maçı hazırlıkları başladı
    Fenerbahçe'de Rize maçı hazırlıkları başladı
  2. TFF’den martta 'aşılı seyirci' önerisi
    TFF’den martta 'aşılı seyirci' önerisi
  3. Eskişehirspor'dan Erkan Zengin hamlesi!
    Eskişehirspor'dan Erkan Zengin hamlesi!
  4. Fenerbahçe ve TFF'den başsağlığı
    Fenerbahçe ve TFF'den başsağlığı
  5. Ve anlaşma sağlandı! Takasta gidecek isim...
    Ve anlaşma sağlandı! Takasta gidecek isim...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti

Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti

Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor

Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor

Süper Lig’de ilk yarının hakem dosyası

Süper Lig’de ilk yarının hakem dosyası

Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: Türkiye'nin her yerinde tenis oynanmasını sağlamalıyız

Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: Türkiye'nin her yerinde tenis oynanmasını sağlamalıyız

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet