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HaberlerFutbol Haberleri Eski milli futbolcu Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı
04.08.2020 - 00:24 | | AA

Eski milli futbolcu Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen'in cenazesi toprağa verildi.

Eski milli futbolcu Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen'in cenazesi toprağa verildi. 

Yeşil-beyazlı kulübün kurulduğu 1963 yılından 1973'e kadar Bursaspor formasını giyen, A Milli Takım'da da oynayan Mesut Şen için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. 

Cenaze namazına, Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa millet vekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, Bursaspor'un divan kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile spor camiasından isimler katıldı. 

Mesut Şen'in cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Eski milli futbolcu Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı

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