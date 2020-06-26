Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ toprağa verildi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki tek madalyasını alan milli güreşçi için memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Ormanbeyli köyündeki okulun bahçesinde, cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Vehbi Akdağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutu köyün mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Çinkılıç, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar, güreşçiler ve Akdağ'ın yakınları katıldı.

Federasyonun açıklamasında görüşlerine yer verilen Vehbi Akdağ'ın yakını Murteza Akdağ, "Bizim burada cenazeler mezarlığa cenaze aracıyla değil omuzlarda taşınır. Bizlerde babamızı omuzlarda taşıdık. Mezarlığa ise yine adetlerimize uygun şekilde traktör ile götürdük. Burada kasıt aramak bizi çok üzdü. Devletimiz, babamızın şanına yakışır bir cenaze töreni düzenledi. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, babamın hem rahatsızlığında hem de cenaze sırasında büyük destek oldu." ifadelerini kullandı.

Vehbi Akdağ

1949 Tokat doğumlu Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden Akdağ, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ikinci oldu. Türkiye'nin o yıl olimpiyatlarda tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettiren Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bir kez daha kürsüye çıktı.