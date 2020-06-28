Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Eski Pınar Karşıyakalı Avrupa'da parlıyor
28.06.2020 - 13:55 | | DHA

Eski Pınar Karşıyakalı Avrupa'da parlıyor

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona'nın bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olma ihtimali tartışılırken, yolu yeşil-kırmızılılardan geçen başka bir genç oyuncu Uros Trifunovic, Avrupa'da kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Babası Aleksandar Trifunovic'in Kaf-Kaf'ın A takımını çalıştırdığı 2017-2018 sezonunda henüz 17 yaşındayken İzmir temsilcisine transfer olan Uros, Gençler Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti.

Eski Pınar Karşıyakalı Avrupa'da parlıyor
ABONE OL

Tek sezon kalıp babasıyla birlikte ayrıldığı Karşıyaka'nın BGL takımında 17 sayı, 4.6 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele eden genç yıldız adayı sezon bitiminde ülkesi Sırbistan'la U18 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Eski Pınar Karşıyakalı Avrupada parlıyor

Şampiyonadaki başarısıyla 2018'de Partizan'la sözleşme imzalayan 20 yaşındaki oyuncu dün kulübüyle 4 yıllık sözleşme yeniledi. Geçen sezon genç yaşına rağmen ULEB Eurocup'ta 5.4 sayı ortalamaları tutturup Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nda da oynamaya başlayan Trifunovic, 16 Ekim 2020'de NBA draftlarına da katılacak.

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Senad Ok: "Ersun Yanal evde oturacağına takımın başında olmalıydı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
    Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
  2. Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
    Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
  3. İrfan Buz: Giresunspor maçına odaklandık
    İrfan Buz: Giresunspor maçına odaklandık
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi
    Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Aytaç Kara: Galatasaray’dan teklif almadım

Son dakika | Aytaç Kara: Galatasaray’dan teklif almadım

Fenerbahçe revire döndü

Fenerbahçe revire döndü

Meksika ekibi Cruz Azul'de 22 kişi koronavirüse yakalandı

Meksika ekibi Cruz Azul'de 22 kişi koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da sessizlik

Trabzonspor'da sessizlik

Sıradaki Haber