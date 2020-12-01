Eski yıldız Dario Srna’dan tonlarca mandalina!

Futboldan emekliye ayrılan Hırvatistan Milli Takımı Kaptanı ve Shakhtar Donetskli eski futbolcu Darijo Srna, ülkesinde yaptığı bir yardımla gündeme geldi. Gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden birisi olarak gösterilen unutulmaz isim, pandemi döneminde sıra dışı bir bağışta bulundu.

Srna, ülkesindeki bir hastaneler grubuna 15 ton mandalina bağışladı. Hastalarla yakından ilgilenen Srna “Covid kriziyle karşı karşıya kaldığımız bu zor günlerde elimizden geldiğince yardıma muhtaş kişilere il uzatmamız önemli” dedi. Hırvat basını haberleri ‘Srna’dan güzel jest’ diye verdi.