Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1

Maçtan dakikalar

29. dakikada Eskişehirspor’da Kıvanç Karakaş’ın pas hatası sonucu araya giren Çekdar Orhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Akhisarpor’u öne geçiren golü attı. 0-1

46. dakikada Onur Bayramoğlu’nun ortası sonucu müsait pozisyonda olan Buğra Çağlıykan’ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

69. dakikada Bilal Ceylan’ın sol kanattan açtığı yerden orta sonucu topla buluşan Kaan Gül, topu dışarı vurarak beraberlik şansını kaçırmış oldu.

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Akhisarsporlu oyuncu Onurcan Güler’in şutu, üstten auta gitti.

87. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Eskişehirsporlu Erdal Akdari’nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucunda vurulan ters bir kafa vuruşu ile top son ada dışarı çıktı.

90. dakikada kalesinden çıkarak ceza sahası içine gelen Ekrem Kılıçarslan'ın pası sonucunda Akhisarlı savunma oyuncuları topu son anda dışarı attı.



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Sezgin Çınar xx, Kemal Mavi xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Sezgin Coşkun xx, Onur Bayramoğlu xxx, Sunday Oluwadeji xxx (Onur Arı dk. 86 ?), Erdal Akdari xx, Bilal Ceylan xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, Kıvanç Karakaş xx (Buğra Çağlıyan xx dk. 45), Abodun Sholaja xxx (Kaan Gül xx dk. 45) (Bedirhan Altunbaş xx dk. 73), Berkay Tanır xx

Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Furkan Balaban

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Akhisarspor: Milan Lukac xx, Avdıja Vrsajevic xx, Alperen Babacan xx, Musa Nizam xx, Ali Kaan Güneren xx (Bora Yılmaz dk. 66 xx), İrfan Hadzic xx (Bertuğ Bayar dk. 82 xx), Çekdar Orhan xxx (Gökmen Aydoğdu dk. 82 xx), Hasan Ali Adıgüzel xx (Onurcan Güler dk. 66 x), Doğukan Nelik xx, Bjarnason xx (Yavuz Serkan Özbay dk. 90 ?), Talha Yalçıner xx

Yedekler: Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Kadir Keleş, Göksu Mutlu

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Gol: Çekdar Orhan (dk. 29) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Berkay Tanır, Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Bjarnason (Akhisarspor)