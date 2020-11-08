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08.11.2020 - 15:50 | | AA

Eskişehirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

TFF 1. Lig'in 9. haftasında, Eskişehirspor sahasındaAnkara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Eskişehirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2
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Stat: Eskişehir

Hakemler: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun (Dk. 28 Sholoja), Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Berkay Tanır, Alimi, Talha Erdoğan (Dk. 88 Onur Arı), Onur Bayramoğlu (Dk. 68 Alperen Kocabaş)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 46 İrfan Akgün), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Manaj), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Dodoo), Kone (Dk. 46 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Goller: Dk. 14 Uğur Utlu, Dk. 90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 32 ve Dk. 46 Alimi (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Alimi, Dk. 33 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

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