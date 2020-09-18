Eskişehirspor-Adanaspor: 0-0

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut (Dk. 88 Sholaja), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 80 Alimi), Furgan Polat (Dk. 46 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 80 İbrahim Halil Öner), Talha Erdoğan (Dk. 90 4 Hasan Ulaş Uyğur)

Adanaspor: Karacic, Ozegovic (Dk. 77 Ozan Papaker), Eren Keleş (Dk. 70 Ömer Çiçek), Donkor, Tevfik Altındağ, Evren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 70 Celil Yüksel), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 84 Umut Sözen), Canberk Dilaver, Roni (Dk. 84 Rayan)

Sarı kartlar: Dk. 1 Evren Kokmaz, Dk. 55 Uğurcan Yazğılı, Dk. 69 Tevfik Altındağ, Dk. 74 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 74 Kıvanç Karakaş, Dk. 90 2 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Mustafa Özer: Üzgünüz, keşke galip gelseydik

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Adanaspor'la 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Üzgünüz, keşke galip gelseydik." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Adanaspor maçını kazanmak için hafta boyunca çok çalıştıklarını bildirdi.

Geçen haftaki Ankaraspor maçı ile Adanaspor karşılaşmasında az pozisyon verdiklerini anlatan Özer, şöyle konuştu: "Çok gol kaçırdık. Oyuncularım ellerinden geldiğince mücadele ettiler. Onlarla gurur duyuyorum. Futbol netice oyunu. Onlar gelmeyince çatlak sesler geliyor. İki haftadır iyi mücadele ediyoruz ama gol atamıyoruz. Oyuncularımız son vuruşu yapamıyor. Üzgünüz, keşke galip gelseydik. Oyuncularım bu şartlarda iyi mücadale ediyor. Taraftarımız olsaydı daha farklı bir sonuç çıkardı. Onlara galibiyet veremediğimiz için üzgünüz."

Recep Yazıcı: "Gol yollarında başarılı olamadık"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, Eskişehir'e galibiyet için geldiklerini söyledi. Bütün oyun planını kazanmak için kurduklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: "Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Buna sevinemiyoruz. Oyunun ilk yarısında iki net pozisyonumuz var. Oyunda gol arayan, topu tutan ve galibiyeti arayan bizdik. Rakibimiz buna iyi direndi. Kalabalık defans yapıp, kontratakla gol aradılar. İkinci yarıda hamlelerle gol yollarında etkili olmaya çalıştık. Gol yollarında başarılı olamadık. Bir puanla ayrılıyoruz. İki taraf da centilmence mücadele etti."