Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur karşılaşmasında, Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü turunda, Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 yendi.
2nci dakika sağdan atılan kornerde, Hakanın kafa vuruşunu Furgan kale çizgisi üzerinden çıkardı.
38inci dakikada Eren, ceza sahası dışında kaleciyi de geçmesine rağmen topu dışarı attı.
49uncu dakikada ceza sahasında Berkayın kaleciden dönen topu, Alimi kafa vuruşuyla tamamlayıp ağlara gönderdi: 1-0.
82nci dakikada Berkayın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan ağlarla buluşturdu: 2-0.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Sezgin, Furkan, Alperen, Alimi, Erdal, Bilal (Dk.78 Bedirhan), Buğra (Dk.46 Berkay), Furkan, Mehmet, Sholaja (Dk.90 Talha)
GMG KASTAMONUSPOR: Atakan Recep (Dk.57 Metincan), Oğuzhan, Birkan, Harun, Sümer (Dk.76 Kerem), Faruk, Sefa, Hakan, Eren.
GOLLER: Dk.49 Alimi, Dk.82 Bedirhan (p) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Ekrem, Bedirhan (Eskişehirspor)