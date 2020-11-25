Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
25.11.2020 - 16:47 | | Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur karşılaşmasında, Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü turunda, Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 yendi.

2nci dakika sağdan atılan kornerde, Hakanın kafa vuruşunu Furgan kale çizgisi üzerinden çıkardı.

38inci dakikada Eren, ceza sahası dışında kaleciyi de geçmesine rağmen topu dışarı attı.

49uncu dakikada ceza sahasında Berkayın kaleciden dönen topu, Alimi kafa vuruşuyla tamamlayıp ağlara gönderdi: 1-0.

82nci dakikada Berkayın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan ağlarla buluşturdu: 2-0.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Sezgin, Furkan, Alperen, Alimi, Erdal, Bilal (Dk.78 Bedirhan), Buğra (Dk.46 Berkay), Furkan, Mehmet, Sholaja (Dk.90 Talha)

GMG KASTAMONUSPOR: Atakan Recep (Dk.57 Metincan), Oğuzhan, Birkan, Harun, Sümer (Dk.76 Kerem), Faruk, Sefa, Hakan, Eren.

GOLLER: Dk.49 Alimi, Dk.82 Bedirhan (p) (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Bedirhan (Eskişehirspor)

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

 

Caroline Weir'ın Manchester United'a attığı harika gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pota derbisinde zafer F.Bahçe'nin
    Pota derbisinde zafer F.Bahçe'nin
  2. Mevlüt Erdinç'ten Lille yorumu!
    Mevlüt Erdinç'ten Lille yorumu!
  3. Sakatlık şoku! 2 hafta yok...
    Sakatlık şoku! 2 hafta yok...
  4. Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
    Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
  5. Hakan Keleş: Süper Lig'e çıkacağız
    Hakan Keleş: Süper Lig'e çıkacağız



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testi negatife döndü

Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testi negatife döndü

Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi

Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği : 0-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği : 0-1

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 1-2

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet