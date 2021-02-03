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Haberler 1.Lig Haberleri Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi
03.02.2021 - 19:39 | | ESKİŞEHİR (AA) -

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 18 yaşındaki kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi.

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi
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Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç transferde genç file bekçisi ile yeniden anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende, Cengiz Alp Köseer ile 5 yıllık anlaşma imzalandı.

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