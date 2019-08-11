EskiÅŸehirspor - Konyaspor: 1-1
EskiÅŸehirspor ile SÃ¼per Lig ekibi Konyaspor arasÄ±nda oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± 1-1 bitti.Â
TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan EskiÅŸehirspor ile SÃ¼per Lig ekibi Konyaspor arasÄ±nda oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± 1-1 bitti.Â
Siyah-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, EskiÅŸehir StadÄ±'ndaki maÃ§a Ekrem KÄ±lÄ±Ã§arslan, Mehmet Feyzi YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sezgin CoÅŸkun, MevlÃ¼t Ã‡elik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Issah, Talha ErdoÄŸan, Mete Kaan Demir, Sekidika, Ä°brahim Halil Ã–ner 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±.Â
Konuk ekip ise Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±, Ali Turan, Jonsson, Ã–mer Ali Åžahiner, Jevtovic, MÃ¼cahit Can AkÃ§ay, Bajic, Milosevic, Anicic, Alper UludaÄŸ, Skubic 11'i ile sahada yer aldÄ±.
Konyaspor, 7. dakikada Bajic'in attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada MevlÃ¼t Ã‡elik'le eÅŸitliÄŸi yakalarken, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-1 sonuÃ§landÄ±.
Ä°kinci yarÄ±da gol olmayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 berabere sona erdi.