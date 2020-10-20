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20.10.2020 - 11:42 | | ESKİŞEHİR (İHA) -

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde çıktığı son 18 maçta galip gelemedi. Galibiyet hasreti süren Es Es, bu maçlarda 13 yenilgi 5 de beraberlik aldı.

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor
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Genç oyuncu kadrosu ile TFF 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0’lık Altınordu maçından bu yana galibiyeti unuttu. Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor’a karşı kazanmak istiyor.

Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor

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