TFF 1. Lig'de 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

Eskişehirspor sezonun ilk galibiyetini aldı

Eskişehirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek, 2020-2021 sezonunun ilk galibiyetini aldı. Sezona 1-0'lık Ankaraspor yenilgisiyle başlayan Eskişehir temsilcisi, sonraki haftalarda galibiyete adeta hasret kaldı. Eskişehirspor 21 hafta boyunca 14 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Aldığı sonuçlarla taraftarını ve camiasını üzen siyah-kırmızılı takım, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı. Rakibini İbrahim Halil Öner ve Bedirhan Altunbaş'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Eskişehirspor, sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarını mutlu etti.

Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor 23. hafta maçında, 24 Şubat Çarşamba günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Emir Yıldız, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan (Dk. 79 Alimi), İbrahim Halil Öner (Dk. 76 Sholaja), Onur Arı (Dk. 64 Furgan Polat)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Halilovic (Dk. 68 Rahmi Anıl Başaran), Pote, Serna, Onur Akbay, İshak Çakmak (Dk. 49 Abdurrahim Dursun), Selçuk Alibaz (Dk. 57 Doğan Can Davas), Del Valle (Dk. 75 Mehmet Yiğit), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Dk. 57 Landel)

Goller: Dk. 7 İbrahim Halil Öner, Dk. 50 Bedirhan Altunbaş (Penaltıdan) (Eskişehirspor), Dk. 31 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mevlüt Çelik, Dk. 69 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Dk. 90 6 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)