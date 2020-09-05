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05.09.2020 - 16:01 | | ESKİŞEHİR (İHA) -

Eskişehirspor'da 'Ediz Bahtiyaroğlu özlemi

Siyah-kırmızılı renklere gönül veren Eskişehirsporlu taraftarlar, ölümünün üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hafızalardan kazınmayan Ediz Bahtiyaroğlu'nu anlattı.

Eskişehirspor'da 'Ediz Bahtiyaroğlu özlemi
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5 Eylül 2012 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu'na özlem duyan Eskişehirsporlu taraftarlar, Ediz'i anlattı. Ölümüyle renk ayırt etmeden pek çok taraftarı üzen Ediz hakkında konuşan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Ediz'in beyefendi bir kişiliğinin olduğunu söyledi. Diri, "Ediz’le futbol dışında da sıkı bir arkadaşlığımız vardı. Normalde çok beyefendiydi ama sahada da varını yoğunu arma için ortaya koyardı. Birçok takımda oynadı ama Eskişehirspor’u bir ayrı seviyordu. Kulübün ona bir ev sözü vardı biraz geçte olsa geçen sene bu sözü yerine getirdik, bundan dolayı çok mutluyum. Ölümü çok erken oldu, çok derin bir hüzün yaşadık camia olarak. Mekanı cennet olsun, Allah geride kalan ailesine sabırlar versin" dedi.

"Bu kadar üzüldüğümü hiç hatırlamıyorum"
Doğuştan Eskişehirsporlu olduğunu belirten ayakkabı boyacısı Ömer Uslu, Ediz'in ölüm haberini duyunca çok üzüldüğünü aktardı. Uslu, "Ediz çok temiz kalpli, dürüst, Eskişehirspor için canını dişine takan ve en önemli taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir adamdı. Çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra bütün futbolseverleri üzdü. Doğduğumdan buyana Eskişehirspor’u destekliyorum bu kadar üzüldüğümü hiç hatırlamıyorum. Futbolcu olmadan önce yaşadığı sorunlar ve ailesinin ona sonuna kadar destek olması beni çok duygulandırdı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Allah sevdiği kullarını erken alırmış"
Eskişehirspor’a gönül veren bir başka taraftar Muharrem Çubuk ise, Ediz’in acısının hala kendisi için taze olduğunu dile getirdi. Çubuk, "Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmak imkansız. Bugün aramızdan ayrılışının sekizinci yıl dönümü ama sanki dün vefat etmiş gibi üzgünüm. Allah sevdiği kullarını erken alırmış ama bu söz onun ne kadar iyi bir insan olduğunu özetleyen cinsten. Sahada çok hırslıydı, sahada yüreğini ortaya koyan ender futbolculardandı. Maalesef o transfer döneminin son gününde cennete transfer oldu. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol Ediz" şeklinde konuştu.

Eskişehirsporda Ediz Bahtiyaroğlu özlemi

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