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Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
13.11.2020 - 23:30 | | AA

Eskişehirspor'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Eskişehirspor'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirsporda iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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